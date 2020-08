Levensreddende tips voor als je in een muistroom terecht komt

Nu veel mensen door het coronavirus vakantie in eigen land vieren, wordt het op en rondom de stranden steeds drukker. En dat betekent dat de reddingsbrigades, zoals bijvoorbeeld in Rockanje, het drukker hebben dan normaal.

"We zien hier veel kitesurfers die in de problemen komen, kleine EHBO-gevallen, mensen die last hebben van warmtestuwing en ouders die hun kinderen kwijt zijn", zegt strandwacht Dannis Dirks.

Maar dat is niet het enige. "Mensen kijken veel vaker op hun telefoon en hebben hun oog niet op de kinderen. Dat blijft op het strand gewoon gevaarlijk."

De laatste dagen zijn er steeds vaker verhalen over badgasten die in zee in de problemen komen door muistromen, een bijzonder gevaarlijk fenomeen. "Voor de kust liggen zandbanken en de golven slaan daar overheen", legt Dirks uit. "Tussen de zandbanken is er ruimte en het water dat over de zandbanken heen slaat wil tussen de zandbanken door weer terug. Daardoor ontstaat er een sterke stroming richting zee."

Levensreddende tips

Om te voorkomen dat je in een muistroom verdrinkt, heeft Dirks een aantal levensreddende tips: "Het belangrijkste is dat je rustig blijft. Laat je vervolgens rustig meevoeren door de stroming en op een gegeven moment voel je dat het minder wordt. Als je dat merkt, probeer dan naar de zijkanten te zwemmen. Dan zwem je achter een zandbank en kun je proberen terug te komen naar het strand."

Lukt dat niet, blijf dan rustig. "En probeer mensen aan de kant te waarschuwen zodat we je kunnen komen halen", zegt Dirks. "Zwem er in ieder geval niet tegenin, want de stroming kan zo sterk zijn dat zelfs de sterkste zwemmer er niet tegenin kan zwemmen."