Haal het kind in je naar boven in het klimbos

Klimmen, klauteren en tokkelen op meters hoogte. Het kind in jezelf komt weer naar boven bij een bezoek aan het klimbos in Poortugaal. Last van hoogtevrees moet je alleen niet hebben.

Veel mensen hebben door het coronavirus een streep door hun zomervakantie in het buitenland moeten zetten. De verslaggevers van SOW gingen daarom voor Rijnmond op zoek naar alternatieven. Surfen kan prima op de golven in Hoek van Holland, de Biesbosch is perfect voor een kanosafari en ook die geplande survivalvakantie kan gewoon in eigen land.

"Je kan hier net zo veel beleven als op vakantie", zegt kliminstructeur Casper van den Berg. "En het is lekker dicht bij huis!"



Het ziet er misschien gemakkelijk uit, maar al puffend en wiebelend ondervindt SOW-reporter Jasper Valkenburg aan den lijve dat het nog niet meevalt. Hij worstelt zich over meerdere houten balken, spreekt de armspieren nog extra aan bij de touwbruggen en moet een gil onderdrukken terwijl hij over het parcours tokkelt.

En dat allemaal op een meter of zeven boven de grond. De recreatieve klimmer doet ongeveer een half uur over het parcours, maar de instructeur doet dat kunstje in zeven minuten.

"Ik heb het met school al wel eens moeten doen en toen ik hier kwam werken, heb ik ook vaak het parcours moeten klimmen", legt Casper uit. "Daardoor ben ik alle handigheden van het parcours te weten gekomen."

Jasper moet het nog wat beter in de vingers krijgen. Als de instructeur aangeeft dat ze het parcours bijna hebben doorlopen, moet hij ook eerlijk toegeven: "Daar ben ik eigenlijk best blij om!"