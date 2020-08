'Niet lullen maar testen', coronacampagne voor Rotterdamse studenten van start

De campagne moet studenten bewust maken van het feit dat er genoeg testcapaciteit is en dat mensen met milde klachten zich ook moeten laten testen. Via sociale media en flyers worden studenten geïnformeerd.

Volgens Guido van Winden, preses van het Rotterdams Studentenkorps, was het een goed gesprek met de burgemeester. Volgens hem zette het gesprek met Aboutaleb aan de ene kant iedereen op scherp en was het aan de andere kant een roep om hulp.

Slechts tien procent van de Rotterdamse studenten is lid van een studentenvereniging. "Met de studentenverenigingen moeten we dus ook de rest van de studenten te bereiken. En dat proberen we met deze campagne te doen", aldus van Winden.

Testen bij keelpijn

“De campagne gaat niet alleen maar over de gevaren”, legt van Winden uit. Uit de gesprekken met de GGD kwam naar voren dat de testbereidheid onder studenten lager is. “Dat komt bijvoorbeeld doordat de klachten milder zijn. Een keertje keelpijn kan bij studenten naar iets anders wijzen”.

Daarnaast blijkt het dat studenten hun telefoon niet opnemen als ze door de GGD worden gebeld. “We moeten er op inzetten dat het beter wordt.”