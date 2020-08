Wereldprimeur: eerste elektrische vuilniswagen rijdt in Rotterdam

Het is een wereldprimeur: een volledig elektrische vuilniswagen. Op sommige plekken in Rotterdam-Zuid worden ondergrondse containers nu niet meer met een 'dieseltje', maar met de elektrische vuilniswagen geleegd. Dit is allemaal onderdeel van een pilot.

"We zijn vier jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van dit voertuig. We willen dat graag voor de burgers, omdat we een schone leefomgeving willen", legt Paul van Emmerik, van Gemeente Rotterdam uit.

Zero Emissie

Stadsontwikkeling en wethouder Bonte hebben een rapport geschreven: Zero Emissie Stadslogistiek. "Daarvan moeten we dit soort wagens ontwikkelen. Anders kunnen we nooit naar een emissieloze toekomst in 2030."

Een elektrische vuilniswagen is duurder dan een dieselwagen. "We moeten eerst ontwikkelen. Veel kennis opdoen en ook leren in de praktijk. Dan gaan we testen. Als hij dan helemaal goed is, kan hij in serie worden gebouwd en dan wordt hij vanzelf goedkoper."

'Je hoort de vogeltjes fluiten'

Chauffeur Richard van der Steen is enthousiast over 'zijn' nieuwe wagen. "Het is heel erg wennen. Maar het is een fantastische auto om in de rijden. Het is geruisloos, je hoort de vogeltjes fluiten."

Om de veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen zijn er allerlei 'tools' ingebouwd. "Zodra je aan komt rijden maakt de wagen een zoemend geluid. Zodat hij iets meer herrie maakt om de mensen te attenderen dat wij eraan komen. Als je rechts een bocht maakt, gaat er een piepsignaal af."

Het onderhoud van elektrische wagens is anders dan bij de 'oude' dieselmodellen. Daarom hebben de monteurs en chauffeurs een speciale opleiding gekregen. Ook heeft een gemeente een speciale werkplaats.