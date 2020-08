Tien jaar cel voor doden vrouw Hendrik-Ido-Ambacht

De rechter heeft tien jaar cel opgelegd aan een man uit Hendrik-Ido-Ambacht die zijn eigen vrouw had gedood. Zij was in november van het vorig jaar gewurgd in hun woning aan de Perengaarde.

Het stel kwam uit Iran en er was veel ruzie geweest in het gearrangeerde huwelijk. De 28-jariger verdachte beweerde dat het zelfverdediging was, omdat hij geschopt en geslagen zou zijn door zijn vrouw.



Volgens de rechter is er geen bewijs dat de 23-jarige Negar fysiek geweld heeft gebruikt. De rechter verwijt het de man ook dat hij het lichaam een week lang in de woning liet liggen, voordat hij naar de politie stapte.

Tijdens de zitting in Dordrecht twee weken geleden was de famille van het slachtoffer speciaal uit Iran overgekomen. De opgelegde straf is dezelfde als de eis van justitie.