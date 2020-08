Elf nieuwe winkels openen in centrum Spijkenisse, maar de leegstand is nog niet opgelost

Centrummanager Dennis Houkes vertelt over de nieuwe winkels in Spijkenisse

Leegstand is aan de orde van de dag in het winkelgebied van Spijkenisse. Het koopgedrag van de consument is meer verplaatst naar online en grote landelijke ketens zijn omgevallen. Toch openden de afgelopen maanden elf nieuwe winkels de deuren. "Ik denk dat dat wel een uniek iets is voor een centrum zoals dit", zegt centrummanager Dennis Houkes.

Volgens Houkes was vooral winkelpassage De Kopspijker "behoorlijk treurig". "Maar nu zit het voor 80 tot 95 procent vol. Je ziet vooral jonge, zelfstandige ondernemers met een eigen merk en eigen label. Zij zijn de publiekstrekkers en geven smaak en karakter aan dit centrum."

Chocoladebeleving

Zo runt een jonge ondernemer een winkel met grote maten, heeft de eigenaresse van Brownies & Downies haar zaak uitgebreid met een kookwinkel en kunnen chocoladeliefhebbers zich uitleven bij Jeremy's Chocolaterie. De zaken lopen bij die laatste winkel zelfs zo goed, dat hij nog geen jaar na de opening al moet verhuizen naar een groter pand in dezelfde passage, slechts enkele meters verderop.

Thee, likeur, limonade, gebak en uiteraard heel veel chocola heeft Jeremy in het assortiment. Het atelier waar al dat lekkers gemaakt wordt, is zichtbaar vanuit de winkel. "Maar we groeiden nu al uit ons jasje, en niet omdat wij zelf te veel chocola eten", lacht de eigenaar. "Vaste klanten weten ons gewoon te vinden. En als ik die mag geloven, komen ze hier voor de beleving, de sfeer en het aanbod. Het hele chocoladeverhaal."

Wekelijks keren klanten terug. "Voor de huisgemaakte truffels komen ze zelfs vanuit Antwerpen", vertelt Jeremy. "Je kent je vaste klanten bij naam, weet wat er speelt. Het is veel meer dan alleen verkopen."

Mini-golfen of wonen in winkelpand

Maar het leegstandprobleem is lang niet overal opgelost. Op het plein voor de Stadhuispassage en het bovengelegen stuk richting de Nieuwstraat bijvoorbeeld. Posters met 'Te Huur' sieren de etalages.

"We hadden hier een aantal grote ketens zitten. Sommige zijn verhuisd naar andere delen in het centrum. Je ziet wat winkels terugkeren, maar tegelijkertijd zie je ook weer een trend waarin winkelruimte wordt getransformeerd naar woonruimte."

Want ook woonruimte is een probleem in Spijkenisse. "Maar deze panden lenen zich daar goed voor", zegt Houkes. "De appartementen boven de winkelpanden zijn ook erg gewild. We zijn dus aan het kijken met de gemeente en de eigenaren van de panden wat we hier nog meer mee kunnen doen."

Naast woningen is er ook een andere, originele manier om de lege ruimte op te vullen. Het oude Kruidvat-pand is deze zomer bijvoorbeeld een mini-golfbaan, omringd door Marvel-actiefiguren. Gratis toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag. "In samenspraak met de eigenaren gebruiken we sommige panden nu voor evenementen."