Justitie ziet af van verder onderzoek naar voormalige Rotterdamse hoofdofficier

Het onderzoek richtte zich op het mogelijk privégebruik van de door het Openbaar Ministerie aangeboden en/of betaalde diensten. Het gaat hierbij om het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en het om-/bijboeken van een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Bangkok.

Daarnaast werd onderzocht of en in hoeverre de Van Nimwegen, in zijn toenmalige functie van procureur-generaal, de uitkomst van een aanbesteding inhoudelijk zou hebben beïnvloed. De conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn dat beiden strafbare feiten hebben gepleegd.

Commissie Fokkens

Het College van procureurs-generaal gaf een jaar geleden opdracht tot een feitenonderzoek. Aanleiding was het rapport van de commissie Fokkens. Daar bleek uit dat Van Nimwegen en Bloos in elk geval tussen 2011 en 2016 een persoonlijke relatie hadden, maar dit bij de bazen van het Openbaar Ministerie (OM) nooit hebben gemeld en ook steeds hebben ontkend. Het was voor het OM reden om per 1 januari van dit jaar het dienstverband van beiden te beëindigen.



De Rijksrecherche mocht voor het feitenonderzoek geen gebruik maken van de verslagen van de commissie Fokkens. Die gesprekken waren vertrouwelijk en mochten daarom niet worden gedeeld met het Openbaar Ministerie.