Scheepsbouwer Damen Shipyards schrapt wereldwijd 1.050 banen

Damen Shipyards schrapt wereldwijd meer dan duizend banen. In Nederland verdwijnen 173 arbeidsplaatsen binnen het bedrijf. De scheepsbouwer had het al moeilijk en heeft door de coronacrisis een klap gekregen.

De arbeidsplaatsen verdwijnen in Nederland op de locaties Gorinchem, Schiedam en Bergum. Ook in Roemenië worden 870 banen geschrapt. Het gaat vooral om de divisie die zich bezig houdt met middelgrote schepen, zoals veerboten.

Het bedrijf verkeert in zwaar weer. "Enerzijds is vorig jaar een zwaar verliesjaar geleden, waardoor ook reorganisatie nodig was. Daar bovenop is de coronacrisis gekomen. Het is een combinatie van beide", meldt Robin Middel, woordvoerder van Damen Shipyards.

Damen Shipyards kijkt naar de optie om Nederlandse werknemers die hun baan verliezen onder te plaatsen op een andere plek binnen het bedrijf. "Dat is op dit moment onderwerp van gesprek met de ondernemingsraden en vakbonden. Dit wordt uitgewerkt in een plan en daar zijn ze volop mee bezig.", zegt Middel. Voor het uitwerken van dit plan staat een termijn van zes weken. Daarna is er meer duidelijkheid over hoeveel mensen elders binnen het bedrijf ondergebracht worden.

Bij Damen Shipyards en verwante bedrijven werken wereldwijd ongeveer 13.000 mensen. Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst meerdere banen geschrapt worden.