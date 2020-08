Dijkhuizen haalt 'oude bekende' Van Rooijen naar Excelsior

De afgelopen seizoenen was Van Rooijen een vaste waarde bij het beloftenteam van Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. En hoewel hij in dezelfde divisie actief blijft, ziet Van Rooijen het duidelijk als een stap hoger. "Hier speel ik mee om de bovenste plaatsen, we gaan voor promotie. En dat is toch iets wat mij verder helpt."

Van Rooijen staat er duidelijk in: dit is een deal voor één seizoen. "Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen en mijzelf laten zien. Ik sta nog onder contract in Utrecht. Eerst een jaar knallen, en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren."

Hernieuwde kennismaking met Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen werkte dus in Utrecht en is nu de hoofdtrainer bij Excelsior. Uiteraard speelde zijn aanwezigheid een grote rol in de komst van de talentvolle middenvelder.

"Natuurlijk, wij kennen elkaar van eerder. Hij weet wat hij aan mij heeft en wat ik kan. Ik voel het vertrouwen."

Bekijk hierboven het gesprek met Mitchell van Rooijen, die vertelt wat voor speler hij is en wat de supporters van Excelsior dit seizoen van hem kunnen verwachten.