Rechter fluit Rotterdam terug in plannen woontoren Maasbode

De gemeente Rotterdam moet beter onderzoek doen naar de gevolgen van de eventuele bouw van woontoren de Maasbode in de wijk Cool. De Raad van State vindt dat het in de plannen schort aan het geluid- en windonderzoek. Het bestuurlijke traject is daarom door de rechter stilgelegd.

De eigenaar van vier panden uit de omgeving stapte naar het hoogste rechtsorgaan om de plannen aan te vechten. De voorzieningenrechter, die toetst of een plan mag doorgaan, oordeelde dat de gemeente Rotterdam te ver was gegaan met het gebruik van de bevoegdheden. Dat was, inclusief de andere omstandigheden, voor de rechter voldoende om te verwachten dat het plan het evenmin haalt bij een definitieve beoordeling. Die uitspraak volgt later dit jaar.

De Maasbode, staat gepland op de hoek van de William Boothlaan, de Schiedamsesingel en het Schiedamse Vest, bij 't Landje. De toren moet 70 meter hoog worden en zou 94 appartementen en woningen hebben. De ontwikkelaar is BPD.