Klein Profijt in de ban van een paarse indringer

Wermeester (72) is sinds 2013 vrijwilliger bij het Zuid-Hollands Landschap. Als gids geeft ze regelmatig excursies in een van haar favoriete natuurgebieden: Klein Profijt. Ze ziet het gebied in deze tijd van het jaar steeds paarser worden. “Een jaar of zeven geleden was het nog niet zo. Maar de Springbalsemien draagt die naam niet voor niets: de zaadjes worden wel zeven meter weggeschoten en zo worden het er meer en meer.”

Ze vergelijkt de Balsemien met de Japanse Duizendknoop, die ook in veel tuinen en gebieden woekert. “Die proberen ze overal te ruimen en dat is met de Springbalsemien ook zo. Maar er is geen beginnen aan hier. En ik moet zeggen, het geeft het gebied wel een bijzonder sfeertje.”

Klein Profijt is een zoetwatergetijdengebied. Het is populair bij bevers en allerlei vogelsoorten. Wie er een kijkje gaat nemen, doet er dan wel goed aan om even uit te zoeken hoe het zit met hoog en laag water. “Anders kom je er bij heel hoog water zelfs met kaplaarzen niet meer uit en zul je in een boom moeten klimmen.”



Als Netty met onze verslaggever het gebied in gaat, kunnen de kaplaarzen in de auto blijven. Ze kunnen diep het gebied in. De ‘jungle’, zoals de gids het noemt. “Het is hier lekker ruig en dichtbegroeid. We laten de natuur zijn gang gaan. Tijdens een storm zijn hier veel bomen omgewaaid en daar groeien nu ook weer allerlei planten op. Het zijn net kleine tuintjes.”



Het is hier elk jaargetijde spannend Nelly Wermeester

Netty heeft echt een zwak voor het gebied en komt er wekelijks. “Want het is er eigenlijk altijd anders. In april ziet het hier helemaal geel doordat de Spindotter in bloei staat. En nu is het dus paars. Maar ook in de winter is het hier schitterend. Het is hier in elk jaargetijde spannend.”

Op de valreep komt Wermeester ook nog met een goede tip. Als ze langs een hopplant loopt, zegt ze: “Ik pluk weleens een sliertje en hang hem in mijn slaapkamer. Ze zeggen namelijk dat je daar goed van gaat slapen!”