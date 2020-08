Aboutaleb stuurt tegenstanders mondkapjesplicht regelrecht naar Den Haag

Burgemeester Ahmed Aboutaleb verwijst mensen die vinden dat de mondkapjesplicht in het centrum van Rotterdam indruist tegen de grondrechten, naar de landelijke politiek. "Als die discussie aan de orde is, moeten ze in Den Haag zijn."

De Rotterdamse burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat de mondkapjesplicht, die woensdag ingaat op meerdere plekken in de stad, juridisch is dichtgetimmerd. "Ik heb een brief van het kabinet waarin staat dat ik dit mag doen. En ik ga ervan uit dat het kabinet ook de grondwettelijke aspecten heeft onderzocht", meldt Aboutaleb aan Rijnmond.

Wie woensdag in de winkelstraten in het centrum of in overdekte winkelcentra geen mondkapje draagt, krijgt er eerst een uitgereikt. Wie dan nog weigert een mondkapje te dragen, wordt gevraagd het gebied te verlaten. Eventueel kan daarna een boete volgen. Hoe hoog die wordt, is nog niet bekend.



Mensen die tegen de mondkapjesplicht zijn, hebben volgens Aboutaleb een keuze. "Je kunt ook besluiten het centrum niet aan te doen of naar het centrum te gaan op tijdstippen dat het niet nodig is om een mondkapje te dragen. Dus tussen 10:00 uur 's avonds en 06:00 uur 's ochtends. Maar wil je binnen deze tijdstippen naar het centrum, dan moet je een mondkapje dragen."