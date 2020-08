RIVM: Kom niet onnodig naar Rotterdam

Het RIVM adviseert om niet naar Rotterdam te komen als dat niet nodig is. Het instituut dat waakt over de volksgezondheid noemt de toename van het aantal positieve besmettingen in Rotterdam en regio verontrustend.

"Ik vind het verontrustend dat het aantal meldingen weer bijna verdubbeld is. Ook dat we deze week een verdubbeling zien in het aantal ziekenhuisopnamen", zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM. "Ik heb geen reden om in Rotterdam te zijn, dus ik ga niet. Maar ik zou tegen de mensen willen zeggen: mijd de stad als het niet nodig is om er te zijn."

Ook in Amsterdam, Den Haag en West-Brabant is een toename te zien. "Maar Rotterdam heeft wel de meeste patiënten in de afgelopen weken, meer dan in andere grote steden.", zegt Van den Hof. "De kans om een besmet persoon tegen te komen is groter in Rotterdam of Amsterdam."

De afgelopen week steeg het aantal besmette mensen in Rotterdam met 796. Zes Rotterdammers belandden in het ziekenhuis, terwijl één persoon overleed. Dat is beduidend hoger dan het aantal besmettingen in de andere grote steden: Amsterdam (563), Den Haag (270), Utrecht (126), Breda (112).

Mondkapje dragen

Voor Van den Hof is er maar één conclusie: "Het is zaak dat mensen zich houden aan de maatregelen om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen niet zo snel toe blijft nemen. Dat geldt voor heel Nederland, maar zeker in de gebieden waar de kans groter is dat je iemand tegenkomt met corona."

Ze ziet ook de berichten over de drukte in de grote steden. "In het nieuws zien we dat het in het centrum in Rotterdam en Amsterdam heel druk kan zijn. Volgens mij vindt ook jullie burgemeester dat niet fijn. Dus denk ik dat het goed is dat mensen - in algemene zin - die drukke plekken vermijden, inclusief het centrum van Rotterdam."

Vanaf woensdag geldt in delen van Rotterdam de plicht om een mondkapje te dragen. Van den Hof zegt over dat besluit. "De mondkapjes zijn een aanvullende maatregel op alle bestaande maatregelen. Het belangrijkste is dat mensen zo veel mogelijk afstand houden, thuisblijven als ze klachten hebben en zich laten testen."