Kinderen halen hun hart op bij Jeugdvakantieland

Om het festival toch nog zo last-minute te organiseren, moest er nog veel werk verzet worden in de weken voorafgaand. “We zijn echt in die drie weken heel hard aan het werk geweest. Soms was het ook wel nachtwerk", zegt directeur Natasja Hörnemann. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. Als je die blije kinderen ziet, dan geeft je dat gewoon een gevoel van: nou daar doen we het voor."

Hitte

Ook de aankomende hittegolf gooit geen roet in het eten voor Jeugdvakantieland. “We hebben een hele grote stormbaan en dan eindig je in een plas water. Je wordt ook een beetje natgespoten. We hebben ook een buikschuifbaan en een zwembad. Er is genoeg op watergebied. Maar de hallen zijn toch ook wel lekker koel en daar is ook echt genoeg te doen.”