Mevrouw Verkade zwemt al tachtig jaar baantjes in het Van Maanenbad

Sinds 14 mei 1940 neemt mevrouw Pita Verkade drie keer per week een duik in het sportfondsenbad aan de Van Maanenstraat in Blijdorp. Dit gebeurde destijds niet helemaal uit vrij wil. 'Haar' zwembad aan de Tuinderstraat werd die dag verwoest door het grote bombardement op Rotterdam. Tachtig jaar later zwemt deze zeer vitale senior nog steeds met veel plezier én grote regelmaat haar baantjes in het Van Maanenbad.

Precies 79 jaarabonnementen verder werd het voor mevrouw Verkade tijd om haar tachtigste abonnement aan te vragen. Een mooi moment voor de manager van Het Maanenbad Jan Pott om Pita eens flink in het zonnetje te zetten.

"We hebben vandaag een kleine verrassing voor je. We hebben namelijk ontdekt dat je hier al 80 jaar zwemt" begint Pott. Vervolgens wordt Pita flink in de bloemen gezet maar daar stoppen de cadeaus niet. "Je krijgt van ons ook nog een oorkonde voor 'bijzondere diensten'. Je moet eigenlijk ook je abonnement weer verlengen maar dat hoef je niet te doen. Dat doen wij voor je voor aankomend jaar".

Brief van de burgemeester

Mevrouw Verkade neemt de cadeaus enigszins verrast maar met veel plezier in ontvangst en dan moet het klapstuk nog komen. Pott heeft nóg iets moois voor de jubilaris. "De burgemeester en de wethouder zijn beide op vakantie maar burgemeester Aboutaleb heeft wel een brief voor je geschreven".

"Nou daar schrok ik wel even van. Dit had ik totaal niet verwacht" zegt Mevrouw Verkade nadat ze wat van de schrik is bekomen. Vervolgens leest ze vol trots een deel van de brief van Aboutaleb voor: "Geachte mevrouw Verkade als burgemeester van Rotterdam krijg ik veel bijzondere verhalen te horen. Nu hoorde ik dat u al vanaf uw jongste jeugd zwemt in het Van Maanenbad. Het is dat ook helemaal terecht dat u vandaag in het zonnetje wordt gezet. Ik wens u nog veel zwem plezier."

Na alle feestelijkheden haast Pita zich het water in want daar komt ze per slot van rekening al tachtig jaar voor naar het Van Maanenbad.