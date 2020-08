Gemeente Rotterdam begrijpt niets van RIVM-advies om Rotterdam te mijden

De gemeente Rotterdam begrijpt niets van het RIVM-advies om de stad te mijden. "Het is veilig in Rotterdam mits je je aan de coronamaatregelen houdt", zegt een woordvoerder van de burgemeester. Het RIVM is inmiddels teruggekomen op de gewraakte uitspraken.

Een epidemioloog van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zei dinsdagmiddag dat mensen beter de drukte in Rotterdam konden vermijden. Maar dat was geen negatief reisadvies voor de stad, verduidelijkt het RIVM nadat ophef was ontstaan.

De gemeente Rotterdam is niet blij met de uitspraken van het RIVM. "Wij vinden het als stad niet leuk dat dergelijke berichten op deze manier de wereld in komen, daarom hebben wij direct contact gezocht met het RIVM."

De woordvoerder van de gemeente verwacht niet dat het bericht schade zal toebrengen aan Rotterdamse horeca en toerisme. "Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Wat ik naar vind is dat er nu een beeld ontstaat dat het niet veilig zou zijn in Rotterdam en dat is gewoon pertinent niet waar. De winkeliers in Rotterdam en alle ondernemers doen hun stinkende best om in die anderhalvemetersamenleving het hoofd boven water te houden."

Rotterdam telt de meeste coronabesmettingen van Nederland. Ook de stijging gaat er harder dan in de rest van ons land. De afgelopen zeven dagen zijn er in Rotterdam bijna 800 mensen positief getest. Een week geleden waren dat er nog 271.