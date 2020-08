Maximaal 7000 supporters in De Kuip bij derby Feyenoord-Sparta

Er is zondag bij de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta plek voor maximaal 7000 supporters. Feyenoord heeft bevestigd dat er enkele aanpassingen zijn in hun richtlijnen met betrekking tot de coronamaatregelen.

Gezinsleden en jongeren mogen toch bij elkaar zitten. Aanvankelijk was de regel dat iedereen op 1,5 afstand van elkaar moest zitten, inclusief mensen uit hetzelfde gezin. Maar op basis van overleg met de gemeente en veiligheidsregio is besloten dat deze maatregelen niet nodig zijn.

Voor Feyenoord is de oefenwedstrijd tegen Sparta van komende zondag een belangrijke testcase voor het nieuwe seizoen, waar coronamaatregelen aanvankelijk ook de norm bepalen.

Gevolgen recente ontwikkeling coronavirus in Rotterdam

Feyenoord laat weten dat het de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Rotterdam in de gaten blijft houden. Volwassenen die niet in hetzelfde huishouden wonen worden dan ook met klem verzocht om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.