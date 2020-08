Rotterdamse politiechef: disciplinair onderzoek onvermijdelijk na niet vervolgen ‘racistische’ agenten

Volgens het Openbaar Ministerie zijn uitlatingen alleen strafbaar als ze in het openbaar zijn gedaan en daarvan was geen sprake in de besloten appgroep. Maar de politieleiding laat het er niet bij zitten.

Politiebaas Fred Westerbeke zegt in een reactie dat de uitlatingen van de agenten in geen enkele tijdsgeest passen, zeker niet voor politiemensen. "Een disciplinaire toets van de uitspraken is in 2019 uitgebleven. Een nieuwe, kritische blik is in zo’n geval onvermijdelijk."

Maatschappelijk schokkend

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb laat in een reactie weten het het politie-onderzoek af te wachten voor hij reageert op de racistische uitlatingen van de agenten. "Ik vind de uitlatingen maatschappelijk schokkend en onaanvaardbaar. Maar nu is de politie eerst aan zet."