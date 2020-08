Taaie Hein (78) overleeft corona: na 100 dagen weer samen slapen

Het verplegend personeel van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem zei het al: het is een taaie. Dat is de 78-jarige Hein Vonk uit Giessenburg die al meer dan honderd dagen wordt verpleegd na besmetting met het coronavirus. Omdat hij zijn vrouw buiten het bezoekuur zo vreselijk miste, slapen hij en zijn vrouw Mijnie op de verpleegafdeling samen in het koppelbed.

Hein werd meteen doorverwezen naar het ziekenhuis toen hij zich met koortsklachten bij de huisarts meldde. Heins vrouw Mijnie vertelt: "Wij dachten dat hij een longontsteking had, maar de dokter zei: het is corona."

Hein: "Ik had het zelf niet in de gaten, want ik deed nog gewoon alles. Ik was al bang dat ik corona had."

Afscheid nemen

Zeventig dagen verbleef hij op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. Zes weken lang werd hij in slaap gehouden, om zijn ademhaling te ondersteunen. "Hein: "Ik kan me natuurlijk niets herinneren van die weken toen ik in slaap werd gehouden. Wel van het moment voor ik naar de intensive care werd gebracht. Ik moest afscheid nemen van mijn vrouw. Voor het geval ik niet meer wakker zou worden. Komt wel goed wijffie, zei ik tegen mijn vrouw.""

Het was een angstige tijd, telkens kwamen er nieuwe complicaties die Hein moest overwinnen, vertelt zijn vrouw Mijnie. "Toen hij voor de eerste keer van de beademing kwam, kreeg hij ineens weer hele hoge koorts. Hij had een bacterie en moest opnieuw weer beademd worden. Dat was even een nekslag hoor. Het is geen griepje, wat sommige mensen wel denken. Echt mensen, neem het serieus."

Toen Hein eenmaal wakker was gemaakt uit zijn kunstmatige coma was hij erg onrustig. Hij kon ’s nachts niet slapen en miste zijn vrouw. "Het was iets verschikkelijks. We zijn 46 jaar getrouwd en nooit van elkaar weg geweest. Ik wilde bij haar zijn.’

Een boer geeft niet zomaar op

Met een van de koppelbedden die Rivas Zorggroep van Stichting Roparun ontving, werd van het ziekenhuisbed een tweepersoonsbed gemaakt. En sindsdien slaapt het echtpaar Vonk weer iedere nacht samen. "Hij had al een week gevraagd om een extra bed." vertelt Mijnie. "En sinds die tijd is het beter met me gegaan", zegt Hein.

Binnenkort mag Hein thuis verder revalideren en slaapt het echtpaar Vink weer in hun eigen bed. Mijnie denkt nog even aan wat de verplegers zeiden over haar man. "Ja het is 'n taaie. Ze hebben gelijk gehad. Maar dat wist ik al. Een boer geeft niet zomaar op. "