Verdachte valse bommelding krijgt werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf

Een 48-jarige verdachte uit Eindhoven krijgt een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. De rechter legde de man dit op vanwege een valse bommelding tijdens het eerste Black Fashion Week evenement in Nederland. Dit evenement vond op 26 januari plaats in een hotel bij Rotterdam The Hague Airport.

Een medewerker van het hotel werd gebeld met de mededeling dat er in het Wings Hotel twee bommen af zouden gaan. De Koninklijke Marechaussee evacueerde de aanwezigen in het hotel en ontruimde ook het nabijgelegen vliegveld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vond uiteindelijk geen explosieven.

De verdachte is na enkele weken onderzoek in mei 2019 aangehouden door de politie. Hij verklaarde dat hij werd bedreigd. Volgens de officier van justitie is dat onzin. "De verdachte wisselt steeds van verklaring. Hij heeft telkens volgehouden dat hij het telefoontje niet heeft gepleegd. Na een stemvergelijkend onderzoek van het NFI bleek dat de verdachte de beller moet zijn geweest. Daarna stelde hij zijn verklaring bij en kwam met het verhaal over de bedreiging. Waar hij zelfs nu nog geen aangifte van heeft gedaan."

De straf komt vrijwel overeen met de eis van justitie. Alleen verlaagde de rechtbank de voorwaardelijke gevangenisstraf van de gevraagde vier maanden naar drie maanden. Verder moet de verdachte ruim 14.000 euro schadevergoeding betalen aan het hotel.