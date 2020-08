Eurekaweek voor nieuwe studenten nog niet zeker

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam liet vanmorgen weten dat hij de kwestie in beraad heeft. "Ik heb nog niet besloten dat hij doorgaat, ik heb nog niet besloten dat hij niet doorgaat." Aboutaleb verwacht dat hij het besluit erover deze week zal nemen, na advies van de GGD.

'Niet lullen maar testen'

De burgemeester deed zijn uitspraken bij de start van een informatiecampagne voor en door studenten over de coronaregels. Onder het motto 'Niet lullen maar testen' wordt de komende tijd fanatiek geflyerd en worden filmpjes getoond via sociale media.

De campagne is razendsnel uit de grond gestampt, na een gesprek dat Aboutaleb vorige week had met een delegatie uit de studentenwereld. De burgemeester was bezorgd over het grote aantal coronabesmettingen onder studenten.

De burgemeester over de campagne: "Hij moet de studenten vooral aansporen tot beter gedrag. Anderhalve meter afstand houden, maar tegelijkertijd ook: als je symptomen hebt, blijf thuis. En als je gebeld wordt door de GGD, telefoon opnemen en in quarantaine gaan. En niet werken, want wij krijgen ook signalen dat wellicht met klachten toch wordt doorgewerkt vanwege de centjes."

Eurekaweek

Ook directeur Saskia Baas van de GGD Rotterdam-Rijnmond was bij de start van de campagne aanwezig. Baas wil niet op het advies vooruitlopen dat haar dienst de burgemeester zal geven over het al dan niet door laten gaan van de Eurekaweek. "De belangrijkste doelstelling is de curve naar beneden krijgen. Dat hangt niet alleen van studenten af. We moeten met z'n allen zorgen dat die curve afvlakt." Voor de GGD-directeur is dat een voorwaarde voor een 'go' voor de Eurekaweek.