Tweede overval in één week tijd op snackbar Atoom; dader aangehouden

Snackbar Atoom aan de Rietdijk in Rotterdam-Charlois is dinsdagavond rond 22.00 uur voor de tweede keer overvallen in één week tijd. Op 31 juli werd de snackbar ook overvallen.

De dader heeft een medewerkster van de snackbar bedreigd met een vuurwapen. De medewerkster rende daarop de snackbar uit. De dader is er vandoor gegaan met sigaretten en een geldbedrag. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft de dader later aangehouden op de Quackstraat. Het is nog niet duidelijk of de verdachte ook verantwoordelijk is voor de overval op 31 juli.