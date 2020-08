'Geef 5000 euro bruto meer aan leerkracht school met achterstanden'

Geef iedere docent die op een Rotterdamse school werkt waar achterstanden zijn, vijfduizend euro bruto extra per jaar. Dat zou er voor kunnen zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor leerkrachten om op deze scholen te gaan werken. Dat willen de PvdA en het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad.

Omdat het een landelijk probleem is en Rotterdam zelf dat geld niet zomaar heeft wordt een beroep gedaan op het Rijk om het hiervoor benodigde geld beschikbaar te stellen.

Lerarentekort

Rotterdam en de schoolbesturen proberen al langere tijd om het tekort aan leerkrachten aan te pakken, maar dat gaat niet goed.

Twee weken geleden trok Marco Pastors, de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) weer aan de bel. "De schoolresultaten vertonen dit jaar niet de gehoopte groei. Ik zie dat als gevolg van het grote lerarentekort op Zuid."

Het tekort in Rotterdam-Zuid is twee keer zo groot als in de rest van Rotterdam, bleek eerder dit jaar. Ook burgemeesters van 15 grote steden, onder wie Aboutaleb van Rotterdam en Lamers van Schiedam hebben het kabinet opgeroepen extra geld voor het lerarentekort vrij te maken.

5000 euro meer salaris

De Rotterdamse PvdA en het CDA komen met het voorstel om vijfduizend euro bruto erbij te doen voor een leraar die op een achterstandsschool werkt.

Co Engberts, fractievoorzitter van de Rotterdamse PvdA-fractie: "Zeventig procent van de vacatures in het onderwijs zijn op achterstandsscholen. Zeker op deze scholen is het vak van leraar zwaar. Maar je verdient er niets extra’s aan. We vinden het allemaal heel normaal dat als je zwaarder werk hebt, je meer verdient. Maar in het onderwijs dus niet. Dat moet dus anders".



De voorgestelde 5000 euro extra salaris is hetzelfde bedrag als de eerder in Rotterdam gebruikte welkomstpremie voor nieuwe leerkrachten. Maar die is inmiddels al weer gestopt. De bonus trok niet veel nieuwe docenten. Waarom dan nu wel weer extra geld erbij?

"Die welkomstpremie was eenmalig en het was alleen maar voor de nieuwe docenten. Als je na een jaar weer wegging, dan had je gewoon de vijfduizend euro in de pocket. Wat wij willen is mensen veel langer binden met structureel vijfduizend euro bruto erbij", aldus Engberts.

De woordvoerder van wethouder Kasmi laat weten dat de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen direct na de vakantie weer overleggen over het lerarentekort. Dan wordt gekeken wat verdere oplossingen kunnen zijn, Of de salarisverhoging dat is, is nu nog niet bekend.