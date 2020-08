Het weer van vandaag: zomers warm

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Er staat een zwakke wind uit zuidelijke richting.

Morgenochtend schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur hard op. Uiteindelijk wordt het in de middag zo'n 30 of lokaal 31 graden in de regio. Alleen langs de kust blijft het kwik iets achter door een opstekend zeebriesje aan het begin van de middag. In de rest van de regio waait een zwakke zuidelijke wind.

Vooruitzichten

De komende dagen loopt de temperatuur alleen maar verder op. Met name vrijdag en zaterdag is het heet met temperaturen rond de 33 graden.

Zondag zorgt een noordoostenwind voor iets minder hete waarden op de thermometer. Als de temperatuur op zondag boven de 25 graden blijft, is de kans groot dat deze warme periode ook in onze regio de boeken ingaat als hittegolf!