Bucketlist voor kinderen: 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12 bent

Een spelletje spelen op de iPad, even YouTuben op de mobiele telefoon of lekker tv kijken. Veel ouders zullen herkennen dat het lastig is om kinderen bij een beeldscherm vandaan te krijgen. Siwoh Djojomarto en Christina Visser van stichting MOE en FIT willen het buitenspelen stimuleren met een 50-dingen boek voor kinderen in Hoogvliet en de gemeente Nissewaard.

"Natuurlijk mag je als kind naar een beeldscherm kijken, maar het moet wel in balans zijn", zegt Siwoh. "Er is buiten enorm veel te beleven, daar moeten zij meer mee doen. In het boekje staan vijftig dingen in de natuur, die je gedaan moet hebben voor je 12 jaar bent."

Een bucketlist voor kinderen dus. Veel plaatjes, weinig tekst. Ook goed te begrijpen voor jongere jongens en meisjes. "Het spreekt echt tot de verbeelding voor kinderen", zegt Christina. "Ik zag het als eerste bij Siwoh, met een boekje voor Hoogvliet. Ik vond dat zo'n leuk boek, dat ik zoiets ook wilde voor mijn kinderen in hun omgeving."

Gratis voor groep 3

En zo werd, in samenwerking met de gemeente en inwoners, een boekje over de gemeente Nissewaard op poten gezet. "Dankzij een financiering van de gemeente en de provincie hebben alle groep 3-leerlingen op basisscholen in de Nissewaard het boekje gratis gekregen."

Dat boekje tipt onder meer het zwemmen in natuurwater. "Ik zwom vroeger in de Bernisse en in het Hartelkanaal. Dat zie ik nu veel minder en vind ik erg jammer", zegt Christina. Andere tips zijn het maken van een eigen koelkast of het filteren van slootwater.

"Verantwoord is natuurlijk wel het sleutelwoord. Er zit ook risicovol spelen bij, zoals een vuurtje maken. Maar er staat bij hoe je dat op een verantwoorde manier kan doen. Sommige dingen moeten met de ouders gedaan worden, bij andere dingen kan je ze meer loslaten."

Uit het 50-dingenboek van Hoogvliet tipt Siwo onder meer de 'Chillhill'. "Dat is een grote heuvel, met rode bankjes. Daarop kan je goed over Hoogvliet en de Botlekbrug kijken. Het is ook een goede fotospot, dus leuk voor de Instagrammers."

Vallen en vies worden

De boekjes bevatten een kaart van het gebied. Elke bladzijde met een activiteit, heeft bovenin een hoekje dat afgeknipt kan worden als de kinderen een activiteit gedaan hebben. Die kunnen achterin 'gespaard' worden. "Ik zag laatst iemand, die achterin alles vol had. Dat is erg leuk om te zien", zegt Siwoh.

Uiteraard is het geen wedstrijd wie als eerste alle activiteiten heeft afgerond. "Het draait er vooral om dat kinderen lekker naar buiten gaan en ontdekken. Ze zullen vast een keertje vallen of vies worden, maar wie niet?"