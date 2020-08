'Geen juridische grond voor boete voor overtreding mondkapjesplicht'

Mocht je een boete krijgen in Rotterdam voor het niet dragen van een mondkapje, dan is de kans groot dat deze wordt kwijtgescholden, als je de boete aanvecht. Dat zegt bestuursrechtsadvocaat Remko Wijling. Volgens de advocaat ontbreekt de juridische basis.

Aanvankelijk wordt in Rotterdam eerst gewaarschuwd. Handhavers zullen dan eerst vragen om het gebied te verlaten. Als mensen dat niet doen volgt een boete van 390 euro voor het niet opvolgen van aanwijzingen van ambtenaren.

"Maar het is maar de vraag of dit zomaar mag", legt Wijling uit. "De verplichting om een mondkapje te dragen raakt de integriteit van iemands lichaam. Dat moet je regelen in een wet. Een noodverordening is dan niet genoeg. Ik denk dat de rechter er zo ook over denkt."

Dat aanvankelijk een bekeuring wordt gegeven voor het 'niet opvolgen van aanwijzingen van een ambtenaar in functie', maakt daarbij weinig uit. "Als een boa aangeeft dat je het gebied moet verlaten, dan moet dat wel op goede juridische gronden gebeuren. En dat is niet het geval."