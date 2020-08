Bioscopen: 'Met de huidige bezoekersaantallen houden we het nog maar een paar maanden vol'

Gert ter Steeg van The Movies in Dordrecht

De bioscopen in Nederland zijn een campagne begonnen om meer publiek binnen te krijgen. Want de corona-uitbraak zorgt ervoor dat alle bioscopen, van groot tot klein, het bijzonder zwaar hebben. "Er zijn ketens met zestig tot zeventig procent klanten minder, in vergelijking met vorig jaar", zegt Geert ter Steeg van The Movies in Dordrecht.