Politie grijpt in bij demonstratie tegen mondkapjes in centrum van Rotterdam

"Halverwege de Korte Lijnbaan werd de groep tegengehouden", zegt verslaggever Mirjam de Winter. "Net werd ook een vrouw afgevoerd door de politie. Zij werd alsmaar bozer en bozer. De demonstranten gaan ook in discussie met de politie."

De groep is ingesloten door de politie. Het lijkt erop dat er meerdere demonstranten zijn aangehouden.

Onder de demonstranten zijn ook Willem Engel, van Viruswaarheid en de broers Van der Kooi van het extreemrechtse Voorpost.



Onderdrukking

"Ik vind het een onderdrukking van het volk", zegt een deelnemer. "Ik wil terug naar het normale. Dit is toch geen vrij land. Dit is geen democratie. Maatregelen zijn nodig, maar in verhouding stelt de ziekte niets voor. Dit gebeurt ook met griep. Dit is een verkapte zware griep."

"Natuurlijk zijn mensen boos", gaat de man verder. "Maar veel mensen komen niet, omdat ze niet durven. Ze mogen je eigenlijk niet oppakken, maar ze kunnen je wel zes uur vasthouden."

Zowel het begin als het eindpunt van de demonstratie ligt binnen het gebied, zijn de deelnemers verplicht om een mondkapje te dragen.

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt sinds woensdagmorgen.