Veertien jaar cel voor Rotterdamse moord uit 1991

De Pakistaan Muhammad Aziz was in september dood aangetroffen in zijn auto, aan de Spangensekade in Rotterdam. Destijds vermoedde de recherche al dat Chandrik R. de dader was. Hij had namelijk twee levensverzekeringen afgesloten op Aziz van opgeteld 180 duizend gulden.

Het bewijs kon pas recentelijk worden gevonden: op de nagel en de sokken van het slachtoffer zat het dna van Chandrik R.

De Rotterdammer heeft altijd ontkend. Justitie heeft twee weken geleden een iets hogere straf geëist, namelijk zestien jaar cel. De rechter heeft onder meer rekening gehouden met de hoge leeftijd van de verdachte.