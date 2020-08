Gids op de Bernisse: 'Mensen denken hier gauw aan stank, maar hebben geen idee van de rust en ruimte'

Gids Leen van Winkel vertelt over Geervliet in de Middeleeuwen

De Bernisse bij Voorne-Putten is al zo oud als de weg naar Rome. Het was in de Middeleeuwen een belangrijke waterweg, maar tegenwoordig dient het als recreatiegebied. Vrijwilligers van Stichting Fluisterboot nemen bezoekers mee over de Bernisse en vertellen honderduit over de omgeving.

Presentator Erik Lemmers verkent de Bernisse woensdag met gids Leen van Winkel, op de gelijknamige boot De Bernisse. Het valt Erik meteen op dat Leen werkelijk álles weet over de geschiedenis van de plekken waar de boot langs vaart.

Zo vertelt hij over de Nieuwe Veerdam, de Stompaardse Plas en over de geschiedenis van Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet. "In de Middeleeuwen waren dit bijzondere en toonaangevende plaatsen", vertelt Leen.

De pest

Geervliet was de oudste nederzetting van Voorne-Putten. Gesticht in 1195. "De Bernisse was toen een belangrijke vaarroute. Elk schip dat hier langskwam, diende vijf procent van de lading af te dragen. Als je nagaat dat er volgens de annalen 330 schepen per jaar volgeladen met bier Geervliet passeerden, werd daar door de graaf behoorlijk wat centjes verdiend."

Het verleden is nu nog te zien bij het voormalige gemeentehuis en bij de kerk van Geervliet. "In die tijd was er veel pest. Mensen maakten hun eigen medicijnen, door een zalfje met schraapsel van de deurposten te vermengen.

Ze meenden op die manier genezen te worden van de pest. Ze waren in die tijd zeer bijgelovig. Die slijpsporen kan je nu nog steeds zien bij het gemeentehuis en de kerk."

Geen lastige oudergesprekken

Maar hoe komt de gids aan al die kennis over het gebied? "Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, maar ik gaf vroeger ook geschiedenis en aardrijkskunde op een middelbare school", legt hij uit. "Nu ben ik met heel veel plezier gids. Geen last van rapportcijfers of lastige oudergesprekken, maar alleen maar lachende mensen aan boord! Dat is een groot verschil."

Tekst gaat verder onder de foto



De fluisterboot brengt Erik naar de Stompaardse Plas bij Zuidland. Naast een vakantiepark zit daar ook een pannenkoekenrestaurant met veel gelegenheid om binnen en buiten te spelen.

Eigenaresse Celine nam de zaak pas begin dit jaar over en viel gelijk met haar neus ongelukkig in de boter vanwege het coronavirus. "We maken er maar het beste van. We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten", zegt ze. "Mensen durven gelukkig weer te komen, want ze zien dat we de coronamaatregelen goed in acht nemen."

Bekendheid genereren

Erik en Leen varen verder. Hoewel de Bernisse dus vroeger een belangrijke vaarweg was, bleef daar in de vorige eeuw nog maar weinig van over. Na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 verzandde het water. "Het was een smal slootje geworden, waar veel aan moest gebeuren", zegt Leen.

In de jaren zeventig werd de Bernisse uiteindelijk verbreed. Hoewel de fluisterboten in de zomermaanden vaak vol zitten, weten nog niet veel mensen wat voor goede recreatieplek de Bernisse is. Leen hoopt daar als gids zijnde verandering in te brengen.

"Ik vind dat er meer bekendheid aan dit gebied gegeven moet worden. Mensen denken gauw aan Hoogvliet en stank, maar ze hebben geen idee wat voor rust en ruimte hier te vinden is. Het is een prachtig gebied, met veel groen en dicht bij het strand."