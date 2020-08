Willem Engel vergelijkt coronabeleid met jodenvervolging

Willem Engel (Viruswaarheid) over mondkapjesplicht: 'We zitten niet ver van de Jodenster'

Willem Engel (Viruswaarheid) over mondkapjesplicht: 'We zitten niet ver van de Jodenster'

Willem Engel van Viruswaarheid heeft tijdens de demonstratie in het centrum van Rotterdam tegen de mondkapjesplicht uitgehaald naar het beleid van burgemeester Ahmed Aboutabeb. "De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet ver vandaan zitten. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden."

De tegenstander van veel coronamaatregelen legt uit waarom hij deze vergelijking maakt. "Een gemeenteordening mag niet de grondwet buiten werking stellen. De gemeente is in overtreding. We leven in bezet gebied. Degene die zich onderwerpt krijgt meer rechten dan degene die zich niet onderwerpt."



Engel liep woensdagmiddag mee met een demonstratie vanaf het Schouwburgplein naar het Stadhuis. Hij onderzoekt of Viruswaarheid aangifte kan doen tegen de gemeente. "De mondkapjesplicht is onrechtmatig volgens de grondwet. Het is triest om te zien hoe de zogenaamde burgervader zijn volk verraadt."

Willem Engel deed woensdag aangifte van hardhandig optreden van de politie bij de demonstratie woensdagmiddag.