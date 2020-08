Visvijver in Geervliet houdt Marcel weg van zijn Australische droom

Marcel Mos maakte van zijn hobby zijn beroep. Hij is de eigenaar van visvijver De Zalmforel aan de Bernisse in Geervliet. "Toen ik vijf jaar was, werd er een hengel in mijn handen geduwd. Die is er nooit meer uitgevallen", lacht hij.

Visfanaten kunnen hun hart ophalen langs de Bernisse. Voor 21,50 euro kunnen zij 4,5 uur lang hun hengeltje uitgooien in de vijver. De vangst mogen de bezoekers mee naar huis nemen - of ze kunnen kiezen voor een halve vis, gerookt door het bedrijf.

Australische droom

Dat Marcel nu de eigenaar is, had maar weinig gescheeld. Hij had vergevorderde plannen om met zijn vrouw te emigreren naar Australië. Zijn ouders probeerden het tweetal echter in Nederland te houden. "Je gaat zelden naar Australië toe. Het is een dure reis en het is lang vliegen. Mijn vader nam me mee naar het bruggetje hier, bij de vijver. Hij vroeg wat ik ervan vond en of het mij wat leek om dit als bedrijf te runnen."

Na vele nachten slapen én veel gesprekken met zijn vrouw, ging Marcel overstag en werd het emigreer-avontuur in de ijskast gezet. "Het was hier verwoekerd en verwaarloosd, maar ik zag het water en wist dat ik hier een paradijsje van kon maken."

En zo geschiedde. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt deze week bij De Zalmforel gevist op meerval. "Bij een temperatuur van 19 graden gaan we terug naar forel, maar daarboven zetten wij meervallen uit", zegt Mos. "Voor de Afrikaanse meervallen kan het niet warm genoeg worden."

Geluk

Vissen ziet er misschien eenvoudig uit, maar het valt nog niet mee. "Ik zeg altijd dat er ook een factor geluk bij komt kijken. Dat telt voor negentig procent", aldus de eigenaar.

Het geluk is deze dag in ieder geval aan de zijde van meneer Van der Lee. Per visser wordt één vis uitgezet, maar de bijna 88-jarige visliefhebber heeft al drie keer beet gehad. "Ik ben geboren aan de Bernisse en viste in de oorlog al met een kopspeld van mijn zus. Toen kon je nog geen haakjes kopen." Zijn geheim? Vissen met beleid. "En goed op je hengeltje letten. Op elk stootje moet je reageren."

Een prima vrijetijdsbesteding, als je het hem vraagt. "Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nu heb ik een gezellige oude dag. Het is heerlijk, ik vis graag."

De visvijver trekt bezoekers van jong en oud. Vooral in de vakanties weet de jeugd de plek te vinden. Een vader en zoon slaan, na een hoop geduld, een vis aan de haak. "Maar mij maakt het niets uit als je niets vangt", zegt de jongen. "Het gaat om de lol."

Dat is het credo bij de meeste aanwezigen. Twee mannen hebben een vader-en-zoondag en wachten geduldig af of de meerval wil happen. Een andere man was te laat voor een 'goede' plek, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. "Ik kom hier wekelijks, dus weet een beetje waar de vis zit", legt hij uit. "Maar ik heb een koffiekannetje en broodjes bij me, dus ik zit goed."

Van passie naar werk

De eigenaar zelf heeft weinig tijd om te vissen in zijn eigen vijver. "Er komt veel meer bij kijken dan ik dacht. Ik ben meer hovenier, klusser en bezig met de horeca dan dat ik kan vissen. Maar het is wel heel leuk dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken."

In zijn vrije tijd pakt hij het dan ook maar groter aan. "Dan ga ik de zee op en achter de haaien aan."