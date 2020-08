Sterkapper Bertus raakte verslaafd aan tatoeages: 'Op mijn veertiende al begonnen'

Hij zit helemaal onder, en de paar plekken op zijn lijf die nog leeg zijn wil hij zo snel mogelijk vol zien te zetten. De Rotterdamse sterkapper Bertus Barbier, bekend als helft van het duo dat barbershop Schorem op de kaart zette, is al jaren verslaafd aan tatoeages. Dat bekent hij in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?.

''Ik nam mijn eerste tattoo toen ik veertien, vijftien was'', vertelt Bertus. ''Toen ik begon, zo'n dertig jaar geleden, was je met tatoeages echt nog gewoon uitschot. Als je tegenwoordig een tattoo in je nek hebt staan betekent dat dat je gedichten voor wil lezen over je vegan racefiets, maar toen was dat heel anders. Toen wilden mensen uit je buurt blijven. En dat beviel mij heel erg.''

''Voor mij werd het dus een harnas,'' zegt hij. ''Ik kon en kan me er achter verschuilen. Mensen zien altijd eerst de tatoeages. Dat vind ik prettig. Ik heb liever dat mensen me onderschatten. Zeker, ik word nu eerst in een hokje geplaatst, maar ik ken dat hokje wel heel goed. Van daaruit weet ik precies hoe ik moet opereren.''

Het is een uit de hand gelopen hobby, die hij nooit meer van zich af wil schudden. ''Het vertelt je levensverhaal, dat vind ik er tof aan. Er staan dingen op waar ik nu niet meer zo achter sta als toen ik het nam, maar dat is geen reden om het weg te halen.''

