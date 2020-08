Aboutaleb: 'Rotterdammers verdienen complimenten voor eerste dag mondkapjesplicht'

Ook de gemeente Rotterdam zegt dat de eerste dag van de mondkapjesplicht 'gemoedelijk' is verlopen. Volgens de gemeente droeg ongeveer 90% van de bezoekers op de Afrikaandermarkt een mondkapje en ongeveer 75% van de bezoekers in winkelcentrum Zuidplein.

Er zullen de komende dagen nog geen boetes worden uitgedeeld. Zo kunnen mensen aan de mondkapjesplicht wennen. Wel werden mensen zonder mondkapje vandaag 'coachend' aangesproken op hun gedrag. Zij ontvingen daarbij een mondkapje. Als blijkt dat veel mensen zich niet aan de nieuwe regel houden, dan zal in de loop van de week alsnog worden gehandhaafd.

Kritiek

Woensdagmiddag greep de politie in bij een demonstratie tegen de mondkapjesplicht omdat de grondwet door de nieuwe regel in het geding zou zijn. Aboutaleb zegt daar 'geen ene moer' van te snappen.

Volgens de burgemeester is de wetgeving ooit gemaakt door de regering in de Tweede Kamer. "In die wet staat dat de voorzitters van de veiligheidsregio's bevoegdheden kunnen krijgen van het kabinet om te handelen." Mensen met kritiek moeten volgens Aboutaleb hun ongenoegen uiten in Den Haag. Niet bij hem.