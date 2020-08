Weerman Ed Aldus verliefd op Schiedamse ijsvogels

IJsvogelspotter Ed Aldus in zijn sas in Schiedam

Vrees niet, weerman Ed Aldus blijft gewoon hittegolven aankondigen op Rijnmond. Toch is hij de laatste tijd helemaal in de ban van het fotograferen van vogels. Vooral de ijsvogel heeft zijn hart gestolen. "Ik ben gewoon een beetje verliefd op dat prachtige vogeltje."

Ed Aldus is veel in Schiedam deze dagen. Vanaf het Poldervaartpad legt hij de felgekleurde ijsvogels vast die daar nestelen in de stronk van een omgevallen boom op begraafplaats Beukenhof. "Vooral die kleuren doen het 'm", vertelt Ed enthousiast en gekleed in camouflage-outfit en dito pet. "Je hoort ze ook aankomen door een hoge toon die ze uitstoten."

Imiteren van de roep van de Alcedo atthis (Latijn) lukt niet. "Ik kan niet fluiten", lacht Ed achter het houten scherm dat speciaal voor de ijsvogels is neergezet. "Ze zijn ook voorspelbaar en doen steeds hetzelfde dus je kunt je er goed op focussen." Of het een beetje het weermannetje is onder de vogels? "Nee, wij herhalen het niet want het weer is elke dag anders", lacht Ed terwijl hij een loodzware camera met telelens torst.

Haarscherp

"Ik fotografeer al een jaar of tien maar ben nu overgestapt op professionele apparatuur en kan ze haarscherp vastleggen hier. Samen met de natuur zijn, ik vind dat geweldig." Met trots laat hij een enorme joekel van een lens zien. "Ik heb hier een 200-600 lens, met een 1,4 extender. Ik kan zo tot 840 millimeter gaan met inzoomen. De camera heeft 61 megapixels dus dan kan ik heel lekker croppen. Het is alsof de ijsvogel bij je staat," vertelt Ed. "Gooi het maar in mijn pet", denkt de verslaggever.

Ed is inmiddels lid geworden van de Vogelbescherming en heeft een trits boeken aangeschaft. "Omdat ik er zoveel lol in had. Ik heb ook cursussen gedaan maar het is vooral geduld hebben. Goed luisteren ook en gewoon lekker tot zen komen, dan komt het vanzelf goed." Ed publiceert veel van zijn vogelfoto's op zijn Instagram- en Facebookaccount.

IJsvogelparing

De ijsvogelwand in Schiedam is inmiddels populair bij vogelaars en fotografen. "Ik sta hier het liefst alleen maar heb inmiddels wel veel vogelvrienden erbij," lacht hij. Met de collega-spotters worden ondertussen verhalen en foto's uitgewisseld. "Nee een paring heb ik nog niet," zegt hij tegen Wilma van Holten die nog fanatieker is en foto's toont van een vrijpartij.

"Hoe lang duurt dat?," vraagt Ed. "Een halve minuut en soms korter," zegt Wilma die ook een van de initiatiefnemers van de kijkwand in Schiedam. Ed lacht. "Nee, die heb ik nog niet dus ik moet nog een keer terug, een halve minuut."