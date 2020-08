Ontsnappen uit een escaperoom van illusionist Christian Farla: 'Je stapt even in een andere wereld'

Ontsnappen uit een escape room van illusionist Christian Farla: 'Je stapt even in een andere wereld'

De illusionist legt het principe van de escaperoom uit. "Je krijgt zestig minuten de tijd om te ontsnappen, door allerlei puzzels op te lossen. Die tijdsdruk maakt het superspannend."

Houdini

The Lost Mummy, Pirate's Treasure en House of Houdini. De namen van de kamers van Escape Room City zijn in ieder geval al veelbelovend. "Ik ben illusionist van beroep en Houdini was een legendarische ontsnappingskunstenaar", legt hij uit. De keuze voor een kamer gericht op Houdini lag dus voor de hand. "Ik ontwerp de kamers zelf en bouw mee aan de elektronica. Het is een uit de hand gelopen hobby."





Fanatieke escape room-gebruikers, families en collega's weten Escape Room City te vinden. Samenwerking is het sleutelwoord. "Het gebeurt weinig, maar het komt soms voor dat mensen boos worden omdat ze elkaar niet helpen. We hebben twee operators die meekijken op de schermen voor de veiligheid. Maar over het algemeen is er een leuke sfeer."

Daadwerkelijk binnen een uur ontsnappen is nog een hele opgave. "Het gebeurt vaak dat mensen het nét niet halen. Het is niet gemakkelijk, maar ook niet mega-moeilijk. Het is een beleving: je stapt even in een andere wereld en je weet totaal niet waar je bent of wat je moet doen."

En de mensen die het dus niet halen? "Die mogen er altijd uit. Het kan zijn dat je nog mensen van de vorige weken tegenkomt, maar daar bestellen we altijd pizza voor", lacht hij.

Touwtjes in eigen handen

De escaperooms in Poortugaal heeft Farla sinds anderhalf jaar. Door het coronavirus liggen zijn shows in binnen- en buitenland stil. Waar hij normaal gesproken de touwtjes van de escape rooms in andere handen legt, heeft hij nu tijd genoeg om zichzelf er dag in, dag uit mee bezig te houden.

"Ik kan me er nu lekker zelf op richten en dat vind ik ook erg leuk. Ik gebruik mijn vrije tijd dus wel goed. Ik denk dat ik pas weer vanaf volgend jaar grote shows kan doen."

Mogelijk komt er in de toekomst nog een extra kamer bij. Een lege container achter het pand biedt mogelijkheden voor uitbreiding. "Daar heb ik nog wel een idee voor op de plank liggen."