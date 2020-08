Ontdek Dordrecht vanaf het water in nieuwe chique watertaxi

"Met deze boot voegen we echt iets aan Dordrecht toe. Hiermee kunnen we het hele jaar door varen, dus ook in de winter." Sirio Barone is trots op z'n nieuwe aanwinst met schuifdak en verwarming. Het is een soort varende cabrio, maar zelf noemt hij het een limousine.

Barone kocht een originele Venetiaanse watertaxi, maar liet hem vorige week beplakken waardoor die nu een 'mahoniehouten-look' heeft. Maandag ging de Elena, genoemd naar zijn oma, weer te water. Vanaf donderdag is de boot te huur voor rustige rondvaarten, maar ook als snelle watertaxi.

"Er ligt 200 pk in, dus we kunnen 65 kilometer per uur varen. Dan zit je zo in Rotterdam of Kinderdijk", weet de Dordtse ondernemer. "Ik vaar al sinds 2008, maar had er altijd een baan naast. Sinds begin dit jaar doe ik dit full-time."

Wie denkt dat corona roet in zijn eten gooit heeft het mis: "Gewoonlijk was 80 tot 90 procent aan boord toerist, maar sinds corona uitbrak heb ik bijna alleen maar mensen uit de Drechtsteden aan boord. En ik moest ook steeds vaker nee verkopen, dus deze boot is hard nodig."

Dordrecht, door Barone voorzien van de bijnaam Venetië van het Noorden, is vanaf het water fascinerend mooi vindt hij: "Dat ontdekken steeds meer mensen. En ik hoop nog velen die kans te bieden. Daarom reken ik ook geen Amsterdamse tarieven."