Duizend hotelboekingen geannuleerd na fout RIVM

"Via telefoon en de e-mail zijn grofweg 1000 boekingen voor een of meerdere nachtjes Rotterdam geannuleerd. Dat komt neer op een potentiële omzet van zo’n € 175.000,- als we ontbijt, diner en overige bestedingen meerekenen. Een duur foutje dus", laat de RHC weten.

De zomermaanden zijn belangrijk voor hotels om een buffer op te bouwen. De verwachting is namelijk dat het aantal zakelijke boekingen achterblijft in het najaar. "Het ging hartstikke goed in juli", zegt Roel Dusseldorp van de RHC. "Ook augustus zag er goed uit en alle hotels zetten hun beste beentje voor om er een goede zomer van te maken. Dit is dus heel vervelend."

De fout van het RIVM is niet de enige tegenslag voor de Rotterdamse hotelbranche. Ook het negatieve Belgische reisadvies leidde al tot veel annuleringen. Net als de berichtgeving over de mondkapjesplicht in het centrum van Rotterdam.

Naast de Rotterdamse hotelbranche voelen ook winkeliers, restaurants en bijvoorbeeld organisatoren van uitjes, de gevolgen van de fout, verwacht de RHC.