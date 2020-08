RIVM-rapport: verspreiding coronavirus via ventilatiesysteem verpleeghuis Maassluis

De corona-uitbraak vorige maand in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is te wijten aan een verkeerde ventilatie. Dat blijkt uit een rapport van het RIVM dat in handen is van EenVandaag. Het virus kostte zes bewoners het leven.

Het tv-programma heeft een rapport van het RIVM in handen waarin staat dat het virus is gevonden op het gaas van het ventilatiesysteem en in de airco. Steeds werd de lucht in dezelfde kamer rondgepompt, zonder te mengen met andere kamers.

Het zou gaan om een modern en energiezuinig ventilatiesysteem. Maar volgens ventilatie-experts zou het veel veiliger zijn om gewoon de ramen open te zetten.

In verpleeghuis De Tweemaster raakten 17 bewoners en 18 medewerkers besmet met het coronavirus. Zes bewoners overleefden dat niet.

De conclusie van het onderzoek bij De Tweemaster is een belangrijk 'puzzelstukje' in de verspreiding van het coronavirus via ventilatiesystemen. Hoeveel andere verpleeghuizen een soortgelijk ventilatiesysteem hebben als in Maassluis is niet bekend.