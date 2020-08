Dertig mondkapjesdemonstranten beboet in Rotterdam

Zo'n zestig mensen verzamelden zich woensdag op het Schouwburgplein om te demonstreren tegen de mondkapjesplicht in de stad. Die geldt vanaf woensdag in winkelstraten in het centrum, overdekte winkelgebieden en op markten. De betogers liepen naar het stadhuis, via een deel van de stad waar je vanaf vandaag een mondkapje op moet.



De politie waarschuwde de demonstranten en vroeg hen een mondkapje op te doen of de straat te verlaten. Een aantal demonstranten werkte hier niet aan mee en liep het mondkapjesgebied in.

Halverwege de Korte Lijnbaan en Lijnbaan werden de demonstranten nogmaals gewaarschuwd. Ook werd hen opnieuw gevraagd een mondkapje op te doen of weg te gaan uit het gebied. Dertig demonstranten negeerden die oproep en kregen een boete.