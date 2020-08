Heropening na vijf maanden saunastop: 'Hééérlijk, eindelijk weer!'

Door het coronavirus bleven de deuren van het Elysium in Bleiswijk vijf maanden dicht. Maar nu heropent het saunaparadijs, terwijl het buiten zo warm is, dat het ook daar aanvoelt als een heet zweetbad. Bij de sauna kunnen ze er om glimlachen dat de heropening samenvalt met een hittegolf: “Kan je lekker komen afkoelen in de sauna.”

De eerste saunaliefhebbers stonden gelijk om tien uur vanochtend alweer op de stoep: "Hééérlijk dat we weer gaan, we gaan lekker genieten", zeggen een moeder en dochter uit Rotterdam. Ze hebben er echt naar uitgekeken en het de afgelopen maanden gemist. "Lang geleden is het, een half jaar wel bij elkaar hè."

Vanwege het coronavirus moet je nu van tevoren reserveren en op tijd inchecken. Dus tijd voor een uitgebreid praatje hebben ze niet. "We moeten er om tien uur stipt zijn, dus we moeten eigenlijk rennen."

Nog altijd zwaar, dus geen groot feest

Het was zwaar voor het wellnessresort in Bleiswijk om zo lang dicht te moeten. En het is spannend hoe het nu verder gaat, want van het virus zijn we nog niet af. "Het heeft nog altijd zware consequenties, dus een groot feest is het niet", zegt woordvoerder Hester van den Bos. Ze hebben de nodige maatregelen moeten treffen en het is anders dan voorheen.

Reserveren is verplicht. Gasten moeten een aantal vragen beantwoorden over hun gezondheid. In de saunacabines mogen veel minder mensen. Ook het opgietritueel is geschrapt. Een saunameester giet water op een kachel, wappert met een handdoek en brengt de temperatuur tot grote hoogte. Dat mag niet meer.

"En terecht", zeggen moeder en dochter over de getroffen maatregelen. "Mijn moeder is 81 jaar. Dus dat is een risico. We doen voorzichtig."

Lekker de ruimte

Het maximum aantal bezoekers is drastisch teruggebracht om in de saunacabines afstand te kunnen houden. Nu mogen er nog maar twee of vier mensen tegelijk in. Om dit in goede banen te leiden, moeten de bezoekers een polsbandje dragen en ophangen als ze een sauna ingaan. Zo kunnen andere bezoekers zien wanneer het vol is.



"Ja eindelijk weer naar de sauna", zegt Frida uit Schiedam. "Hier heb ik lang naar uitgekeken." Het liefst gaat ze in een hete sauna en daarna in een ijskoud bad. "Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Spannend", zegt ze.

Vooral het inperken van het aantal gasten voelt als een luxe. "Ik hoop dat we lekker de ruimte hebben. Ik voel me vereerd als een VIP", zegt Frida uit Schiedam.

Ook moeder en dochter uit Rotterdam ervaren dat als een cadeautje: "Heerlijk! Want normaal is het veel te druk."

Voor de gast zal het inderdaad een fantastische ervaring zijn, want het maximum aantal gasten is echt heel veel minder. "Dat is een wereld van verschil", zegt de woordvoerder.

Waarom nu pas weer open?

Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid over wat wel en niet kan sinds de versoepeling. "Eerst was het pas weer open in september, daarna kon het toch eerder maar mocht er maar één gast per sauna naar binnen en daarna 15 minuten desinfecteren. Vervolgens verdween deze maategel weer. Wij hebben nu een spoorboekje gemaakt dat we gefaseerd en rustig aan weer opstarten", vertelt woordvoerder Hester van den Bos. Het Bleiswijkse saunaparadijs maakt onderdeel uit van een grotere wellnessorganisatie.

Dat het aantal besmettingen weer toeneemt, is zorgelijk. Maar het saunaparadijs hoopt niet dat een tweede lockdown moet worden opgelegd. "Daar wil ik niet over nadenken. Dichtgaan is verschrikkelijk, het kost elke maand heel veel geld", zegt woordvoerder Van den Bos.

Het Elysium opereert behoedzaam en houdt in de gaten hoe het virus zich ontwikkelt. Om gasten zitten ze niet verlegen. Ook niet met deze hitte.

Naakt zonnen in de weide

Dat het buiten net zo hard zweten is als in een sauna, maakt moeder en dochter niets uit. "We gaan lekker buiten in de weide liggen en wie weet komt er deze keer wel helemaal geen sauna aan te pas."

Frida uit Schiedam sluit zich bij dit voornemen aan: "Je moet van tevoren reserveren, dus ja daar houd je geen rekening mee. We doen onze kleertjes uit. We gaan naakt zonnen."