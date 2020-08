Rijnmonders annuleren vakantie om te helpen in Beiroet

Het Urban Search and Rescue team (USAR), dat mee gaat helpen met zoeken naar overlevenden in Beiroet, is woensdagavond vertrokken vanaf Eindhoven Airport. De meeste reddingswerkers komen uit de regio Rijnmond. Het team staat onder leiding van Arjen Littooij, algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het USAR-team bestaat uit 64 brandweerlieden, agenten, artsen en militairen. Ook helpen 8 honden. Zij zullen zich, naast het redden van mensen, richten op het verlenen van hulp. "Er zijn veel gewonden, er is veel leed en we willen als Nederland onze hulp daarin aanbieden", zegt Arjen Littooij.

Zodra het team in Beiroet landt, zal er een coördinatiecel opgericht worden, legt Littooij uit. Dat is een club mensen die met de lokale autoriteiten samenwerkt. Vervolgens zullen reddingswerkers ingezet worden op de plek waar dat het hardst nodig is. Tien dagen lang zal er 24 uur per dag worden gezocht naar mensen.

Teruggekomen van vakantie

De reddingswerkers van het USAR-team werden woensdagochtend om zeven uur opgeroepen. Littooij zegt het fantastisch te vinden dat het team binnen een mum van tijd was gevuld. "Middenin de vakantie en in een periode dat er veel gebeurt! Mensen zijn ervoor teruggekomen van vakantie of hebben hun vakantie ervoor opgezegd." Volgens Littooij staat er een gemotiveerd team klaar om Nederland van zijn beste kant te laten zien, "maar vooral ook om de mensen daar te helpen."

Ramp en corona

Ondanks dat de reddingswerkers goed zijn opgeleid en getraind, is er wel sprake van een gezonde spanning, vertelt Littooij. "Zeker in deze tijd, in een land dat ook getroffen is door corona, is er ook onzekerheid. Gaat dat goed? Raken we niet besmet? Daar hebben we een extra protocol aan toegevoegd om te zorgen dat men ook binnen die regels kan werken."

Het team komt na tien dagen in Libanon weer naar huis omdat de kans dat er dan nog overlevenden worden gevonden, gering is. Het USAR-team werd eerder ingezet in onder meer Nepal, Haïti en Sint-Maarten.