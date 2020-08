Kinderen kruipen in de huid van topvoetballers in esportstoernooi op Het Kasteel

Feyenoord, Excelsior, Sparta en de Rotterdam All Stars die een toernooi afwerken in één dag? Tijdens de FIFA Kasteel Challenge in het stadion van Sparta gebeurde het. Niet met rennende en zwetende voetballers, maar met kinderen die op het veld van Sparta de wedstrijden op de spelcomputer afwerken.

Het toernooi in Het Kasteel is de eerste in een hele reeks van esportstoernooien, vertelt organisator Robin Sweegers.

"Dit toernooi is de aftrap van een hele zomer vol met esports-evenementen in Rotterdam. We gaan op de Euromast een danswedstrijd op de spelcomputer doen met zangeres Emma Heesters. Op de SS Rotterdam gaan we met oud-wielrenner Laurens ten Dam de digitale Tour de France rijden. Dit toernooi is een onderdeel van een breder programma."

Online rechtsback van Sparta

"Het is voor de deelnemers een unieke beleving", legt Sweegers uit. "Normaal speel je dit spel natuurlijk één tegen één of twee tegen twee. Nu speel je het elf tegen elf. Als je hier meedoet als de rechtsback van Sparta, dan sta je ook echt op de rechtsbackpositie in het stadion te spelen."

Op het toernooi spelen kinderen, Youtubers, esporters maar ook profvoetballers naast elkaar. Feyenoord-spits Dylan Vente vertegenwoordigde zijn club op het toernooi. "Ik werd uitgenodigd om mee te doen. Voor die kinderen is het iets leuks. Als je ze blij kan maken, dan is dat alleen maar mooi."

Esportshoofdstad

Het toernooi is er om kinderen uit Rotterdam en omstreken een mooie activiteit te bieden tijdens de zomervakantie. De gemeente en Sweegers stampten de toernooireeks binnen een mum van tijd uit de grond.

"Samen met de gemeente hebben we dit binnen twee weken geregeld. Rotterdam heeft natuurlijk al langer de ambitie om esportshoofdstad van Nederland te worden. Mede door het coronavirus zagen we dat er iets te weinig gebeurde in heel Nederland. Dus dit toernooi is ontzettend tof om te zien."

Ook de deelnemers reageren enthousiast op het toernooi. Younes, die met zijn teamgenoten namens Sparta het toernooi won, is lyrisch. "Het is echt heel goed geregeld. Normaal zou ik in de vakantie lekker veel zwemmen en voetballen, maar dit is ook echt leuk. Ik kan hier echt van genieten."