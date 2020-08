'Eurekaweek in Rotterdam geschrapt'

Het zou te lastig zijn om de coronamaatregelen te handhaven. Studenten zouden een risicogroep zijn in de verspreiding van het virus.

Eerder deze week liet burgemeester Aboutaleb nog weten dat hij nog niet heeft besloten of de introductieweek door zou mogen gaan. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat besluit nu voor hem genomen in Den Haag. Donderdagavond wordt meer duidelijkheid verwacht, in de persconferentie door premier Rutte.

Rotterdam is een van de grote brandhaarden als het gaat om het aantal besmettingen. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen dat wordt vastgesteld gestegen van rond de vijftig per dag naar bijna honderd per dag.

Ook onder studenten in Rotterdam gaat het virus rond. Zo bleken studenten van de medische faculteit aan de Erasmus Universiteit besmet te zijn met het virus.