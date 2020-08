Weer ophef om monumentale Dordtse brug

Het is een steeds terugkerend onderwerp van ophef in het historische centrum van Dordrecht: de Damiatebrug. Vijf jaar geleden waren er al felle discussies over het plaatsen van allerlei toeters en bellen bij de brug. Nu wil de gemeente Dordrecht die plannen alsnog doorvoeren. Omwonenden komen opnieuw in verzet. Zij vinden dat het rijksmonument niet mag worden aangetast. Het historische ophaalbruggetje, dat de Wolwevershaven en de Kuipershaven verbindt, is de enige brug in Dordrecht die nog met de hand bediend wordt. Maar daar komt verandering in als de brug begin volgend jaar gemoderniseerd wordt en voorzien van camera’s, rinkelende bellen en rood-witte slagbomen.