Zwembad Pernis blijft voorlopig dicht

Het zwembad in het Rotterdamse dorp Pernis blijft dicht tot 17 augustus. Dat heeft burgemeester Aboutaleb laten weten aan de gebiedscommissie, die had aangedrongen om het bad open te houden. Het college houdt vast aan de maatregelen en bij herhaling dreigt de burgemeester het zwembad voor de rest van de zomer te sluiten.

De gemeente Rotterdam liet het zwembad afgelopen weekend voor de tweede keer tijdelijk sluiten nadat mensen in de nacht een duik hadden genomen. Die maatregel vond de gebiedscommissie van Pernis hard. De commissie vroeg om het bad, ook met het oog op de warme dagen, open te houden. Daarnaast was een lokale petitie vijftienhonderd keer ondertekend.



"We hebben een brief gehad van burgemeester Aboutaleb", zegt Rob van der Meer, voorzitter van de gebiedscommissie. "We hebben op alle fronten geen gehoor gevonden. Als gebiedscommissie zijn we verbijsterd."

'Nieuwe afspraken worden bestreden'

Van der Meer kan de maatregel niet begrijpen. "Het is niet zo eerlijk. Er zijn maatregelen genomen om insluipers te weren, maar de nieuwe hekken zijn niet optimaal en ook de beveiligingscamera's werken niet goed. Daarom is er ook na de eerste keer een gesprek geweest tussen inwoners, het Sportbedrijf (de beheerder, red.) en wethouder Sven de Langen. Daarin zijn nieuwe afspraken gemaakt. Die worden nu bestreden door Aboutaleb."

Van der Meer snapt ook niet wat de gemeente Rotterdam nu van de Pernissers verwacht. "De gemeente wil de bewoners betrokken hebben. Mensen moeten insluipingen melden. Maar het gevolg is dan wel dat het zwembad dicht gaat. Wat denk je dan dat mensen doen als ze insluipers zien...?"

De gebiedscommissie Pernis doet dan ook een dringend oproep aan de gemeenteraad om de Pernissers te helpen. "Wij, de bewoners en de gebiedscommissie, gaan door met actie", besluit Van der Meer.



Mochten na de heropening opnieuw insluipers het zwembad binnendringen, dan wordt het water uit het zwembad gehaald en is het zwemmen voor 2020 voorbij.