'Voor de opslag van ammoniumnitraat in onze regio gelden de strengste eisen'

Zou een explosie met ammoniumnitraat als in Libanon ook in het havengebied kunnen plaatsvinden? Eén bedrijf in de regio maakt gebruik van de stof: Yara in Vlaardingen. Daar ligt maximaal 23 ton van de stof opgeslagen. Maar is dat gevaarlijk?

"Het kán een gevaarlijke stof zijn", zegt Jan van Nies, adviseur van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). "Maar het meeste ammoniumnitraat is niet explosief. Er zijn meerdere gradaties van de stof. En alleen het ammoniumnitraat in categorie 4 in in sommige omstandigheden explosief."

Volgens Van Nies is er voor een explosie ook nog een externe factor nodig, zoals een brand.

Ammoniumnitraat in categorie 4 wordt gebruikt in de productie van bepaalde soorten kunstmest.

Strengste eisen

In Libanon ging 2750 ton ammoniumnitraat de lucht in. In Vlaardingen ligt 23 ton opgeslagen, nog geen procent van de hoeveelheid in Beiroet.

"Het ligt opgeslagen in een loods die aan de zwaarste veiligheidseisen voldoet", gaat Van Nies verder. "Die loods, dat is een apart gebouw. De loods moet zestig minuten brandwerend zijn, zodat de brandweer de tijd heeft om het vuur uit te krijgen of de loods te koelen."

Daarnaast moet er voldoende afstand zijn tussen de loods en omliggende bebouwing en wordt de stof bewaard in bigbags die niet tegen elkaar mogen staan. Ook het personeel is geschoold om te handelen in de diverse omstandigheden.

Niet alleen de milieudienst, maar ook de brandweer en de voormalige arbeidsinspectie voeren meerdere keren per jaar controles uit op het terrein.