Kroegbaas in Delfshaven moet 'illegaal terras' weghalen

Horecabedrijven worden in deze coronacrisis erg creatief, maar sommige kroegbazen slaan een beetje door, vinden de autoriteiten. Peter Bender van Café De Ooievaar in Rotterdam-Delfshaven heeft te horen gekregen dat zijn terras binnen twee dagen helemaal opgedoekt moet worden, omdat het te groot was.

Bender kijkt terneergeslagen naar de plek waar tot een paar dagen geleden nog zijn terras stond. Op de parkeerplaatsen tegenover zijn kroeg stonden tafels, een container en wat tijdelijke toiletten.

"Ik heb bij mijn kroeg geen plek om op de stoep uit te breiden", was de uitleg van Bender. "Dus moest het naar de overkant, op de parkeerplaatsen daar. Maar dan moet je de weg oversteken, waar vaak hard gereden wordt. Eigenlijk was dat niet te doen."

Om die oversteek overbodig te maken, besloot Bender om een container te plaatsen, dat als tijdelijke bar zou dienen. Ook voor een toiletbezoek hoeven klanten niet naar de overkant, omdat er dixi's geplaatst zouden worden.

Geen overleg met gemeente

Maar - en daar zit het grote probleem - Bender heeft al deze stappen genomen zonder dat te overleggen met de gemeente. "Het is niet de enige plek waar dit soort containers staan", legt hij uit. "Daar mag het wel. Dit is echt de meest veilige oplossing voor iedereen."

Uiteindelijk besloot Bender alsnog toestemming te vragen aan de gemeente voor zijn tijdelijke container-oplossing. "En terwijl ik zat te wachten op een antwoord van de burgemeester, kwamen er redelijk fanatieke boa's die besloten dat mijn terras te groot was. Ik moest mijn terras verkleinen, maar ik ging er nog steeds vanuit dat mijn brief behandeld ging worden. Uiteindelijk trok ik aan het kortste eind en moet ik binnen 48 uur alles weggehaald hebben."

"Ik neem mezelf niet veel kwalijk. Ik had vooraf misschien beter moeten overleggen, maar ik kon niet anders. Een kleiner terras was niet rendabel geweest, omdat het dan niet haalbaar is. Terras opgestapeld. Container met luiken is ook dicht."

En dus moet Bender op dagen met een temperatuur van boven de dertig graden een terras gaan ontruimen. En hoe het daarna verder gaat? "Geen idee. We gaan het wel zien. Ik weet het even niet. We zien wel hoe het loopt."