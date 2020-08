Staatsbosbeheer heeft handen vol aan illegale feesten in de natuur: 'Een bende'

Presentator Erik Lemmers spreekt Antoni donderdag bij de Stompaardse Plas bij Zuidland. Hoewel paaltjes auto's moeten tegenhouden om bij het water op te komen, blijkt dat weinig effect te hebben. Ze worden met grof geweld uit de grond getrokken om het gebied 's avonds toch in te kunnen.

"De volgende ochtend zien wij één grote bende, die wij mogen opruimen. Dat vinden we erg jammer", zegt de handhaver. "Maar het gebeurt in principe in alle gebieden. Bij het Oostvoornse Meer was een feest met een man of vijfhonderd. De dag erna konden wij met acht man puin gaan ruimen en kregen we een rekening van 1500 euro gepresenteerd. Of laatst op het Quackstrand, toen hebben we een feest moeten stoppen met hulp van de politie. Het is oneigenlijk gebruik van een gebied, want we zijn voor dagrecreatie waar iedereen van hoort te genieten."

Tekst gaat verder onder de tweet



Kat-en-muisspel

Social media zijn een belangrijke spil in de illegale activiteiten. "Ze hebben elkaar binnen een half uur gevonden en geven door waar een feestje is. Binnen drie kwartier is er dan een feest gaande, maar die kan ook binnen een half uur weer weg zijn. Iedereen stapt in zijn auto, de aanhanger gaat dicht, de aggregaat gaat uit en ze zijn weg. Lastig te handhaven", verzucht hij.

Het is een kat-en-muisspel, in het nadeel van de handhavers. Vaak hangen er namelijk geen camera's in de buurt en de bemanning om alle gebieden dag en nacht in de gaten te houden, is er niet. "Ze kunnen zich aardig verstoppen in sommige gebieden, zeker als ze van paden afgaan en dieper het gebied in gaan. Dan zijn ze, zeker 's nachts, moeilijk te vinden."

Boetes

Preventieve maatregelen, zoals het plaatsten van paaltjes zodat auto's de gebieden niet in kunnen, lijken dus niet altijd het gewenste effect te hebben. Het gesprek aangaan met de jeugd zelf moet leiden tot meer bewustwording. "We geven ze dan ook de kans om zelf de rommel op te ruimen, anders volgt er een rekening", zegt Antoni. Waar mogelijk worden boetes uitgedeeld.

Enerzijds snapt de handhaver dat er door het coronavirus nu minder mogelijk is dan normaal gesproken. "Anderzijds denk ik: neem het initiatief om jezelf op een andere manier te ontplooien of te ontwikkelen. Ga fietsen, ga wandelen, denk 'out of the box'. Grijp niet naar je vaste gewoontes."