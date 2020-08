Van Stee en Fraser genieten van de bestuurlijke rust bij Sparta

Het Kasteel van Sparta stond bekend als een kerkhof voor trainers. In twintig jaar werden er ook ruim twintig trainers versleten. Maar die jaren behoren op Spangen tot het verleden, nu het aan de hand van Henk van Stee en Henk Fraser eindelijk rustig is.

En aan die rust en duidelijkheid komt voorlopig nog geen einde. Henk Fraser en Sparta maakten donderdag bekend dat zij er samen nog één jaar aan vast plakken. Ook na dit seizoen is Fraser de trainer van Sparta.

Die bestuurlijke rust op Het Kasteel is één van de redenen waarom Fraser blijft. "Er is al langere tijd rust binnen alle geledingen van de club. Het is van beide kanten duidelijk dat er mogelijkheden zijn om verder uit te bouwen waar we hier mee bezig zijn. Dit was de uitdaging die Henk (van Stee red.) en ik gezamenlijk zijn aangegaan."

Eerder ging Henk van Stee er nog van uit dat Henk Fraser niet te behouden was voor Sparta. In februari vertelde de technisch manager nog dat er al wat sluimerende interesse in de trainer was. Maar inmiddels ziet de wereld er anders uit.

Henk van Stee ging ervan uit dat Henk Fraser zou vertrekken bij Sparta (tekst gaat door onder de video):



Nu is er geen wereld zoals veranderlijk als de voetballerij. "Maar als hij nu nog vertrekt, houden wij er in ieder geval een passende vergoeding aan over," zegt Van Stee.

Weinig geld meer voor verdere versterkingen

En dat geld is tijdens deze coronacrisis ook bij Sparta natuurlijk wel een dingetje. Want ruimte om nog meer in de selectie te investeren is er eigenlijk nauwelijks meer.

Wat betreft die selectie moet er volgens Henk Fraser nog wel iets bij. Zeker twee spelers, één verdediger en een middenvelder of aanvaller. Hij vindt de selectie, die ook komend seizoen in eerste instantie zal strijden voor handhaving in de eredivisie, nog te smal.

Henk Fraser wil er zeker nog twee spelers bij (tekst gaat door onder de video):



Henk van Stee wil daar best aan mee werken, maar kan zijn trainer geen garantie geven. "Wij zijn denk ik wel klaar op de transfermarkt. We moeten afwachten hoe de financiële situatie zich voordoet de komende weken. Als we teveel blessures en schorsingen krijgen wordt het moeilijk, maar de huidige groep is niet minder dan verleden jaar."

Ondanks de garanties wat betreft extra versterkingen heeft ook Fraser daar vertrouwen in, getuige de handtekening die hij dus zelf onder een nieuw contract heeft gezet.

Bekijk bovenaan dit bericht ook de volledige interviews met Henk Fraser en Henk van Stee